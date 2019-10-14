Когда Россия и Украина могут встретиться на Евро

Как известно, УЕФА уже не первый год разводит клубные команды России и Украины и сборных этих стран в различных турнирах. Такое условие изначально закладывается в процедуру жеребьевки — и их распределяют по разным парам и группам.

Такое же ограничение исполком УЕФА ввел и в этот раз — перед жеребьевкой финального турнира чемпионата Европы, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте. Определены пары стран, чьи сборные, если выйдут на Евро, не могут оказаться в одной группе ни при каких обстоятельствах. Это:

— Армения и Азербайджан

— Босния и Косово

— Сербия и Косово

— Испания и Гибралтар

— Украина и Россия.

Необходимо иметь в виду, что ограничения касаются только группового этапа. Потом они не действуют. Во всяком случае так было объявлено в сентябре этого года. То есть при определенных обстоятельствах, если команды Станислава Черчесова и Андрея Шевченко успешно сыграют в своих группах, их пути могут пересечься в плей-офф. (Александр Бобров)

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