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Сегодня, 21:04

Сборная России проиграла Египту во втором товарищеском матче

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россия проиграла Египту в товарищеском матче — 1:2.
Фото РФС

Сборная России не смогла обыграть олимпийскую команду Египта во втором товарищеском матче — 1:2. Встреча прошла в Суэце.

Счет в игре на 7-й минуте открыл нападающий сборной России Сергей Пиняев. Он реализовал 11-метровый удар.

Во втором тайме два гола забили футболисты Египта. На 68-й минуте счет сравнял Ахмед Фавзи, а через 4 минуты Араби Бадр вывел команду вперед.

Первый товарищеский матч между Россией и Египтом состоялся 7 сентября и завершился вничью (1:1).

Следующий матч российская сборная проведет во вторник, 12 сентября, против команды Катара. Игра пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало — в 18.15 по московскому времени.

Товарищеские матчи.
11 сент, 19:00. Suez Stadium (Суэц)
Египет (олимп.)
2:1
Россия

Футбол
Сборная Египта по футболу
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