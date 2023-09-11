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11 сентября, 23:14

Онопко прокомментировал поражение от олимпийской сборной Египта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о поражении национальной команды в товарищеском матче против олимпийской сборной Египта (1:2).

Единственный гол сборной России в первом тайме забил Сергей Пиняев.

Ранее сборная России разделилась на два состава — первый дважды сыграл с Египтом (первая игра закончилась вничью — 1:1), а второй встретится со сборной Катара.

Онопко руководил сборной России во втором матче против Египта, поскольку главный тренер национальной команды Валерий Карпин отправился с другой половиной команды в Катар.

«Важно, что мы собрались и провели эти две игры. Ребята получили международный опыт. Команда хорошо отработала. Возможно, сегодня от нас отвернулась удача — был момент с рикошетом, где-то мы не забили. Это футбол, надо спокойно это все воспринимать и идти дальше», — приводит слова Онопко официальный сайт РФС.

Игра между национальными командами России и Катара пройдет 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало — в 18.15 по московскому времени.

Источник: Сайт РФС
Виктор Онопко
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Сборная России по футболу
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