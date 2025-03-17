Футбол
17 марта, 13:41

РИА «Новости»: форвард Сергей Пиняев пропустит матчи сборной России из-за травмы

Руслан Минаев

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев пропустит BetBoom Матчи Сборной России из-за травмы.

«Сергей Пиняев не приедет в расположение сборной России. Он будет восстанавливаться после повреждения, полученного в матче с «Динамо», в клубе», — цитирует источник РИА «Новости Спорт».

20-летний россиянин в этом сезоне провел за «Локомотива» 28 матчей, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

Сборная России 19 марта сыграет с Гренадой, а 25-го числа — с Замбией.

Источник: РИА
