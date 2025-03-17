Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

17 марта, 15:08

Baza: Дзюба станет капитаном сборной России в матче с Гренадой

Руслан Минаев
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба выйдет с капитанской повязкой на BetBoom матч сборной России и Гренады, сообщает Baza.

По данным источника, изначально планировалось, что товарищеская игра станет для 36-летнего форварда последней в сборной. Однако теперь существует вероятность, что Дзюба попадет в заявку на матч с Замбией.

Артем Дзюба.Назло рекордам! Карпин вернул Дзюбу в сборную. Колонка Казакова

Нападающий забил за национальную команду 30 голов. В списке лучших бомбардиров сборной он делит первое место с Александром Кержаковым.

Сборная России сыграет с Гренадой 19 марта, с Замбией — 25-го числа.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артем Дзюба
Сборная Гренады по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
Сборная Киргизии готова обсудить проведение товарищеского матча против России в 2026 году
Тюкавин — о Захаряне в расширенном составе сборной: «Желаю ему обойтись без травм. Надеюсь, встретимся, поболтаем»
В Афганистане готовы рассмотреть вариант проведения матча с российской сборной в 2026 году
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • С детства за Уралмаш!

    Капитаном лавки, надеюсь?

    17.03.2025

  • инок

    Игру с Гренадой специально для Дзюбы организовали, чтобы он наколотил кучу голов и навсегда вошел в историю, как лучший бомбардир нашей сборной.

    17.03.2025

  • Leonard Leonard

    Гренада? Ещё на Фолклендских островах неплохо играют в футбол.

    17.03.2025

  • инок

    Кто у Дзюбы покровители? Карпину ведь это капитанство Дзюбы совсем не нужно.))

    17.03.2025

  • bandradio

    Пока есть силы играть на высоком уровне, пусть играет. Футбольная жизнь не бесконечна.

    17.03.2025

  • Gordon

    Фу

    17.03.2025

  • Fanatico

    теперь точно смотреть не буду, узнаю только результат

    17.03.2025

    • РИА «Новости»: форвард Сергей Пиняев пропустит матчи сборной России из-за травмы

    Смородская — об Умярове: «Карпин считает, что он не готов для сборной, и я тренера в этом поддерживаю»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости