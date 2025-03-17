Baza: Дзюба станет капитаном сборной России в матче с Гренадой
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба выйдет с капитанской повязкой на BetBoom матч сборной России и Гренады, сообщает Baza.
По данным источника, изначально планировалось, что товарищеская игра станет для 36-летнего форварда последней в сборной. Однако теперь существует вероятность, что Дзюба попадет в заявку на матч с Замбией.
Нападающий забил за национальную команду 30 голов. В списке лучших бомбардиров сборной он делит первое место с Александром Кержаковым.
Сборная России сыграет с Гренадой 19 марта, с Замбией — 25-го числа.
