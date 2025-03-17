Сборная России: даты и расписание матчей в марте

Сборная России по футболу сыграет с Гренадой и Замбией в марте

Сборная России по футболу проведет два товарищеских матча в марте. Обе встречи состоятся на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. «СЭ» публикует расписание игр национальной команды. Время начала — московское.

Расписание игр сборной России по футболу в марте

19 марта, среда

20.00. Россия — Гренада

25 марта, вторник

20.00. Россия — Замбия

Гренада располагается на 174-м месте в рейтинге ФИФА, а Замбия — на 87-м. У российской сборной 34-я позиция в рейтинге ФИФА.

Товарищеский матч между сборными России и Гренады будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Также на лето запланированы встречи с Нигерией и Белоруссией.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.