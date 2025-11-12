Пономарев о голе сборной Перу в конце матча против России: «Поэтому Сафонов в «ПСЖ» и не играет. Кому нужен такой мухолов?»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился с «СЭ» мнением о ничьей сборной России в BetBoom товарищеском матче против Перу (1:1).

У нашей сборной отличился Александр Головин, форвард перуанцев Алекс Валера сравнял счет в концовке встречи дальним ударом.

«Тягомотина. С такой игрой нам на международных соревнованиях делать нечего. Никакой остроты не было. Вообще ничего нет. Мы забили лишь благодаря привозу соперника. Это был худший вариант состава сборной Перу. Много раз играл против этой национальной команды и таких бездарностей я еще не видел. Их можно было обыгрывать даже пешком. А у нас по итогу ни класса, ни паса.

Нечего оправдываться нам. Сегодня не на кого было даже глаз положить. Вот мы все хвалим Батракова, Головина, а они сегодня пешком ходили по полю. Кто впахивать-то будет? А у нас все довольные смотрят, восторгаются пасом пяткой от Миранчука. Тьфу, е-мое. Пропущенный мяч? Это бабочка от Сафонова. Поэтому он в «ПСЖ» и не играет. Кому нужен такой мухолов?» — сказал Пономарев «СЭ».

Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против Чили.