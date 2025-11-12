Футбол
Сегодня, 22:48

Пономарев о голе сборной Перу в конце матча против России: «Поэтому Сафонов в «ПСЖ» и не играет. Кому нужен такой мухолов?»

Дарик Агаларов
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов и вратарь Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился с «СЭ» мнением о ничьей сборной России в BetBoom товарищеском матче против Перу (1:1).

У нашей сборной отличился Александр Головин, форвард перуанцев Алекс Валера сравнял счет в концовке встречи дальним ударом.

«Тягомотина. С такой игрой нам на международных соревнованиях делать нечего. Никакой остроты не было. Вообще ничего нет. Мы забили лишь благодаря привозу соперника. Это был худший вариант состава сборной Перу. Много раз играл против этой национальной команды и таких бездарностей я еще не видел. Их можно было обыгрывать даже пешком. А у нас по итогу ни класса, ни паса.

Нечего оправдываться нам. Сегодня не на кого было даже глаз положить. Вот мы все хвалим Батракова, Головина, а они сегодня пешком ходили по полю. Кто впахивать-то будет? А у нас все довольные смотрят, восторгаются пасом пяткой от Миранчука. Тьфу, е-мое. Пропущенный мяч? Это бабочка от Сафонова. Поэтому он в «ПСЖ» и не играет. Кому нужен такой мухолов?» — сказал Пономарев «СЭ».

Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против Чили.

Владимир Пономарев
Матвей Сафонов
Футбол
Сборная Перу по футболу
Сборная России по футболу
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Тренер сборной Перу Баррето о матче с Россией в Петербурге: «Стадион — один из лучших в мире, напомнил «Сантьяго Бернабеу»»
Сафонов пропустил от Валеры. Ошибка вратаря лишила сборную России победы
Россия — Перу: видео голов
Матч России и Перу в Санкт-Петербурге посетили более 45 тысяч человек
Россия сыграла вничью с Перу, форвард гостей Валера сравнял счет дальним ударом в концовке! Онлайн-трансляция матча в Санкт-Петербурге
Сборная России не удержала победу над Перу, Валера ответил на гол Головина
  • Diman_madridista

    Ух ты, деда наконец прорвало. Дед, пока ты спал, сборная Перу выиграла чемпионат мира

    12.11.2025

    • Тренер сборной Перу Баррето о матче с Россией в Петербурге: «Стадион — один из лучших в мире, напомнил «Сантьяго Бернабеу»»

    Тренер сборной Перу Баррето о матче против России: «Горжусь нашей обороной. В конце могли даже вырвать победу»

    Takayama

