Тренер сборной Перу Баррето о матче с Россией в Петербурге: «Стадион — один из лучших в мире, напомнил «Сантьяго Бернабеу»»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето подвел итоги BetBoom товарищеского матча против сборной России (1:1), который прошел на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

— Мы проделали большой путь, было много логистических проблем, — сказал Баррето на пресс-конференции. — Мы рады, что вопреки всем трудностям, которые встретились на пути, нам удалось сыграть этот исторический матч против сборной России.

— Как вам состояние газона и стадион с крышей?

— Сам стадион очень красивый. Это одна из лучших арен в мире. Газон — неудовлетворительного качества. Он не соответствует качеству этого красивого стадиона. Мы были менее точны, чем обычно. На то есть ряд причин — это проделанный путь и качество поля. Возможно, причина двух голов — это качество газона. А крыша — замечательная, это мне напомнило «Сантьяго Бернабеу».

— Многие футболисты сборной Перу выступают в Южной Америке. Насколько целесообразно было проводить товарищеский матч в Европе?

— Порядка 70-80 процентов играют в Перу. Сама идея матча с Россией — это возможность сыграть против сильной сборной и возможность для наших футболистов продемонстрировать свои лучшие качества. Возможно, данная игра поможет им в будущем перейти в другие клубы из Южной Америки или переехать в Европу. Сейчас в нашей команде идет процесс перестройки. Я не считаю идею матча в Европе неудачной.

— Где будете готовиться к матчу с Чили? И кто оплачивает вам эти недельные сборы в России?

— Наша команда завтра вылетает в Сочи. Там мы будем готовиться к матчу с Чили. У меня нет информации, кто занимается организационными вопросами и кто оплачивает наш сбор.

Сборная России проведет следующий матч против Чили 15 ноября. Игра пройдет в Сочи. В этом же городе Перу проведет встречу с Чили 18 ноября.