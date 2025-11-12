Футбол
Сегодня, 22:55

Тренер сборной Перу Баррето о матче против России: «Горжусь нашей обороной. В конце могли даже вырвать победу»

Константин Белов
Корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето подвел итоги BetBoom товарищеского матча против сборной России (1:1), состоявшегося в Санкт-Петербурге.

— Довольны ли вы игрой своей команды в матче против сборной России?

— Я горжусь нашей обороной, учитывая трудности, с которыми мы столкнулись в дороге. В первом тайме мы пытались задушить атаку сборной России, поэтому не смогли больше атаковать и создавать моменты. Во втором тайме мы продемонстрировали свою игру за счет замен. И, как мне кажется, в конце встречи мы могли вырвать победу. Я рад тому, какую самоотдачу продемонстрировали мои игроки.

— Как вы можете прокомментировать пропущенный гол сборной Перу? Показалось, что была ошибка вратаря.

— Да, это ошибка. Но я больше обращаю внимание не на нее, а на те моменты, которые мы создали во втором тайме у чужих ворот. Плюс вратарь держал нас в игре — он несколько раз спас нас сегодня.

Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против Чили. 18 ноября чилийцы встретятся с Перу, эта игра также пройдет в Сочи.

Футбол
Сборная Перу по футболу
Сборная России по футболу
Пономарев о голе сборной Перу в конце матча против России: «Поэтому Сафонов в «ПСЖ» и не играет. Кому нужен такой мухолов?»
Тренер сборной Перу Баррето о матче с Россией в Петербурге: «Стадион — один из лучших в мире, напомнил «Сантьяго Бернабеу»»
Сафонов пропустил от Валеры. Ошибка вратаря лишила сборную России победы
Россия — Перу: видео голов
Матч России и Перу в Санкт-Петербурге посетили более 45 тысяч человек
Россия сыграла вничью с Перу, форвард гостей Валера сравнял счет дальним ударом в концовке! Онлайн-трансляция матча в Санкт-Петербурге
