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Сегодня, 17:05

Лугано готов посодействовать проведению матча России и Уругвая

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной Уругвая Диего Лугано в комментарии «СЭ» оценил возможность проведения матча национальной команды своей страны против России.

«Если понадобится помощь [в организации], надеюсь, я смогу помочь. Было бы здорово провести такой матч. Кто сильнее? На сегодняшний день, конечно, Уругвай», — сказал Лугано «СЭ».

Ранее президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо в интервью Sport24 заявил, что с РФС достигнута устная договоренность о проведении товарищеского матча между сборными Уругвая и России в ноябре 2025 года.

Сборная России по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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