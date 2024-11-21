Лугано готов посодействовать проведению матча России и Уругвая

Бывший футболист сборной Уругвая Диего Лугано в комментарии «СЭ» оценил возможность проведения матча национальной команды своей страны против России.

«Если понадобится помощь [в организации], надеюсь, я смогу помочь. Было бы здорово провести такой матч. Кто сильнее? На сегодняшний день, конечно, Уругвай», — сказал Лугано «СЭ».

Ранее президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо в интервью Sport24 заявил, что с РФС достигнута устная договоренность о проведении товарищеского матча между сборными Уругвая и России в ноябре 2025 года.