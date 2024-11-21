Кокшаров считает, что только матчи со сборными могут показать уровень российского футбола

Футболист молодежной сборной России Александр Кокшаров высказал мнение, можно ли оценивать уровень российского футбола на фоне игр молодежной команды с бразильскими клубами.

— Довольно давно сборные и клубы не участвуют в международных соревнованиях. Можно сказать, что матчи с бразильскими командами показывают, на каком уровне находится российский футбол?

— Хочется, чтобы это было так. Но только игры со сборными могут показать, на каком уровне мы находимся. Если бы мы играли со сборной Бразилии, тогда можно было бы сказать, в каком состоянии российский футбол. Месяц назад молодежка играла с молодежной сборной Китая. Там было две достаточно легких победы. Это говорит, что наш футбол на более высоком уровне и товарищеские матчи — это просто опыт для нас и для них. Хорошие международные игры. Мы летели за победами, — рассказал Кокшаров «РБ Спорт».

В ноябре молодежная сборная России сыграла три товарищеских матча с бразильскими командами. Она одержала победу над молодежными командами «Флуминенсе» (2:1) и «Ботафого» (4:1), а также над основным составом клуба «Сан-Кристован» (4:0). Кокшаров забил в этих встречах три гола.