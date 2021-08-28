Кузяев: «Дзюба отвечал за атмосферу в сборной России. Чувствуется, что его нет»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал об изменениях в национальной команде после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

«Что изменилось после Черчесова? Отличия, конечно же, есть. У каждого тренера свои требования к тренировочному процессу. В чем конкретно? Не могу сказать. Большое внимание уделяется восстановлению.

Дзюба? Артема нет в команде. Дзюба отвечал за атмосферу в команде. Чувствуется, что его нет.

Карпин пока не говорил, кто капитан в сборной. Кто бы мог быть капитаном? Я не знаю, не задумывался. Харизматичный Джикия. Может, он будет», — сказал Кузяев.

Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).

Встречи отбора к ЧМ-2022 станут первыми для сборной России после назначения на пост главного тренера команды Карпина, который сменил на этой должности Станислава Черчесова.