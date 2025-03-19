Карпин: «Нам сейчас со всеми интересно играть: с Брунеем, Гренадой... С США — тем более было бы интересно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после BetBoom товарищеского матча против Гренады (5:0) рассказал, каким будет состав команды на игру с Замбией и ответил на вопрос о возможном товарищеском матче с США.

— Какой будет заявка на Замбию? Будет ли совсем другой состав?

— На игру с Замбией будет совсем новый состав. Про заявку пока не знаю. Кто-то точно уедет. Кто именно — определим завтра. Может ли уехать Дзюба? Может, чего ж нет... У нас четыре нападающих, каждому хотелось бы дать сыграть.

— Интересно ли вам было сыграть с США?

— Как видите, нам сейчас со всеми интересно играть. С Брунеем, Гренадой... С США — тем более было бы интересно!

Сборная России проведет следующий матч против Замбии 25 марта.