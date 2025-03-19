Карпин заявил, что у него закончились разногласия с Дзюбой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил об окончании разногласий с нападающим Артемом Дзюбой.

— Дзюба сказал, что вчера вы с ним поговорили, и поговорили очень хорошо. Каким вы для себя нашли этот разговор?

— Вчера пресс-конференция поздно закончилась, автобус уехал — здесь что ли его было оставлять? Поехали вместе на машине. Поговорили, да. Но его вызов уже говорит о том, что все разногласия у нас закончились, — сказал Карпин на пресс-конференции.

36-летний Дзюба забил рекордный 31-й гол за сборную России в BetBoom матче с Гренадой (5:0). Он не играл за национальную команду с 2021 года.