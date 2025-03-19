Карпин — о рекорде Дзюбы: «Все сложилось так, как многие хотели»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после BetBoom товарищеского матча с Гренадой (5:0) прокомментировал рекорд нападающего Артема Дзюбы по голам за национальную команду.

— Поздравляем с очередной сухой победой. Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной. Как поздравили его?

— На данном этапе счет не важен. Мне было важно желание выполнять установку, самоотдача и самоотверженность ребят. Артема все поздравили. Все сложилось так, как многие хотели, я думаю.

— Показалось, что в первом тайме было много сумбура из-за желания сыграть на Дзюбу.

— Мне так не показалось. После разминки все ребята сказали, что поле было непривычно быстрым. И необычный мяч — первый раз мы играли им. Вчера потренировались, но на сухом поле. Как ребята сказали, мяч был очень легкий. С этим было связано и большое количество брака при обработке. Но во втором тайме все стало получше.

36-летний форвард отличился на 43-й минуте встречи. Этот гол стал для него 31-м за национальную команду — благодаря этому футболист опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной.