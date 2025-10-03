Кафанов: «Если понадобится замена вратаря, при первой возможности Бориско получит вызов в сборную России»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему в итоговый состав национальной команды не попали Максим Бориско из «Балтики» и Евгений Ставер из «Рубина».

«Очень жаль, что не получилось вызвать на сбор Максима Бориско. Вчера позвонил ему и его тренеру в «Балтике» Глебу Преснякову. Сказал, что если так случится, что понадобится замена вратаря, то при первой возможности Максим получит вызов в сборную.

Женя Ставер тоже был в расширенном списке. И, если брать последний период, то нельзя сказать, чтобы Женя играл плохо. Он спасал команду. В какой-то мере на принятие решения повлияла его результативная ошибка в матче с «Локомотивом». Но Женя по-прежнему остается одним из кандидатов в сборную.

Гиорги Шелия в последних семи матчах помог «Ахмату» набрать очки и подняться в турнирной таблице. И хотя в расширенном списке его не было, но также хотел бы отметить его игру», — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

В итоговый список сборной России на октябрьский сбор включены вратари Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Денис Адамов («Зенит»).

Сборная России проведет BetBoom матчи против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).