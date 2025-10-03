Карпин — об отсутствии Мостового в составе сборной России: «Ориентировались на текущее состояние игрока»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отсутствии полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в итоговом составе команды.

«В данном случае ориентировались на текущее состояние игрока. И не забывайте про конкуренцию, на этой позиции она на высоком уровне. В итоговом списке есть, например, Бакаев и Садулаев, которые также в прошлый раз были только в расширенном списке», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Мостовой не попал в итоговый состав сборной России на октябрьский сбор. Национальная команда проведет BetBoom матчи против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).