Ларин рад вызову Умярова в сборную России: «Своей игрой он доказал, что достоин этого»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» отреагировал на вызов полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в сборную России на товарищеские матчи в октябре.

«Очень рад за него. Своей игрой он доказал, что достоин вызова в сборную. Вся наша работа в «Чертаново» была выстроена так, чтобы готовить футболистов для национальных команд. Рад, что нам удалось это воплотить в жизнь. А когда Умяров перешел в «Спартак», то я сразу сказал, что это игрок для клуба на ближайшие десять лет», — сказал Ларин «СЭ».

В сентябре Умяров был в расширенном списке сборной России на BetBoom товарищеские матчи, однако в итоговый состав не попал.

Сборная России проведет матчи против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

В этом сезоне 25-летний хавбек провел 12 матчей за «Спартак» во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.