Хлусевич — о том, зачем играет сборная: «Для будущего. Когда-то мы будем выступать на международных соревнованиях»

Защитник сборной России Даниил Хлусевич ответил на вопрос о том, зачем собирается национальная команда.

«Для будущего. Когда-то это все равно закончится, и мы будем играть на международных соревнованиях. Выделяется ли Головин в тренировочном процессе? Конечно. У него быстрее мышление, это сразу заметно. Видно, что играет человек в Европе. Общались ли с ним насчет европейского футбола? Не было такого, ездил играть матч с Египтом», — сказал Хлусевич.

Ранее сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта. 7 сентября россияне и египтяне сыграли вничью (1:1), а 11-го числа сборная России уступила сопернику (1:2).