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Хлусевич — о ничьей с Катаром: «Злюсь на себя. Катар не можем обыграть»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал ничью с национальной командой Катара (1:1).

«Сегодня мы не обыграли Катар. Не могу сказать, что не получилось. Посмотрим игру, разберем, Валерий Георгиевич скажет, что не так. Наверно, по большей части не хватило концентрации. Не скажу, что соперник удивил. Все было предсказуемо. Сегодня они действовали так, как нам изначально и говорили. Почему были проблемы с концентрацией? Товарищеский матч... Мотивация есть у всех играть за сборную. По крайней мере, за себя я могу так ответить. По ребятам тоже видно, хотят играть, но где-то, может, чего-то не хватает. Расслабились? Вы же видите сами: если б семь мячей забили, может быть бы и расслабились, а так мы Катар не можем обыграть...» — сказал Хлусевич.

Защитник также ответил на вопрос, как исправлять длинную серию без побед.

«Надо, чтобы каждый работал над собой — это самое главное. Злюсь на себя, за сборную хочется выигрывать. Мы же не просто так приезжаем играть за нее. Возможно, взаимопонимания немного не хватило. Все время добавляются футболисты, все время вызываются какие-то новые ребята, в том числе и я пришел недавно. Надо сыгрываться и работать над командными действиями. Сравнение с Египтом? Да все отлично, погода отличная, просто климат поменяли. Здесь полегче, как в России летом. Хорошая атмосфера», — добавил Хлусевич.

Для России игра с Катаром это третий товарищеский матч во время паузы на игры сборных. Ранее российская команда составом до 23 лет дважды сыграла с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2.

Даниил Хлусевич
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
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