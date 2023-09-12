Карпин об игре сборной России: «Либо силы покидают нас через 20 минут, либо теряем концентрацию»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об игре национальной команды в матче с Катаром (1:1).

— Какие итоги матча можно подвести? Что вы увидели на поле?

— Понравились первые 20 минут. Это то, что хотелось бы видеть от сборной на протяжении хотя бы 70-80 минут. Что произошло дальше — будем разбираться. Либо силы покидают нас через 20 минут, либо теряем концентрацию.