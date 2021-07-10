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Черчесов высказался о кандидатуре Йоахима Лева на пост главного тренера сборной России

14:25
Йоахим Лев и Станислав Черчесов. Фото Reuters
Йоахим Лев и Станислав Черчесов. Фото Reuters
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Бывший главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» выразил свое мнение о коллеге из Германии.

— Вы с Левом не созванивались после Евро? Его фамилия звучит в качестве вашего преемника.

— Нет. Хотя на сборах в Австрии немцы тренировались недалеко от нас, — сказал Черчесов. — Это тренер высокого уровня и масштабная личность. Если будет необходимость, свяжу его с кем надо. (Улыбается)

Полная версия масштабного интервью Черчесова — на этой странице

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