Черчесов высказался о кандидатуре Йоахима Лева на пост главного тренера сборной России
14:25
Бывший главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» выразил свое мнение о коллеге из Германии.
— Вы с Левом не созванивались после Евро? Его фамилия звучит в качестве вашего преемника.
— Нет. Хотя на сборах в Австрии немцы тренировались недалеко от нас, — сказал Черчесов. — Это тренер высокого уровня и масштабная личность. Если будет необходимость, свяжу его с кем надо. (Улыбается)
Полная версия масштабного интервью Черчесова — на этой странице
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Материалы сюжета: Сборная России: отставка главного тренера Станислава Черчесова после Евро 2020, причины вылета, главные новости
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