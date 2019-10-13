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Чалов и компания болели за сборную в молодежке. Кто из них попадет на Евро?

23:39
Федор Чалов, Иван Обляков, Никита Калугин и Алексей Татаев вместе смотрели за матчем России с Кипром. Фото instagram.com
Федор Чалов, Иван Обляков, Никита Калугин и Алексей Татаев вместе смотрели за матчем России с Кипром. Фото instagram.com
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Официальный Instagram-аккаунт сборной России опубликовал фотографию с форвардом Федором Чаловым, хавбеком Иваном Обляковым и защитниками Никитой Калугиным и Алексеем Татаевым, которые смотрели матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 команды Станислава Черчесова с Кипром? (5:0).

Чалов, Калугин, Обляков и Татаев вместе с другими игроками находятся в расположении молодежной сборной России, которая проведет матч к отбору на Евро-2021 против Эстонии. Встреча пройдет 15 октября.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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Кипр — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




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