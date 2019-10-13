Чалов и компания болели за сборную в молодежке. Кто из них попадет на Евро?
23:39
Официальный Instagram-аккаунт сборной России опубликовал фотографию с форвардом Федором Чаловым, хавбеком Иваном Обляковым и защитниками Никитой Калугиным и Алексеем Татаевым, которые смотрели матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 команды Станислава Черчесова с Кипром? (5:0).
Чалов, Калугин, Обляков и Татаев вместе с другими игроками находятся в расположении молодежной сборной России, которая проведет матч к отбору на Евро-2021 против Эстонии. Встреча пройдет 15 октября.
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Опрос
проголосовало: 7816Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче против Кипра?
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...