Антон Миранчук: «Было бы интересно сыграть матч Россия — США»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук рассказал, что хотел бы сыграть с национальной командой США.

«В будущем было бы интересно сыграть матч Россия — США. Не знаю, узнавал ли Леша. Но если сыграют в хоккей, то почему бы не сыграть в футбол», — сказал Миранчук на пресс-конференции перед BetBoom матчем России и Замбии.

18 марта пресс-служба Кремля сообщила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина об организации хоккейных матчей в США и России между игроками двух лиг.