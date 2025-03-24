Карпин и Антон Миранчук прокомментировали отсутствие лидеров сборной Замбии перед матчем с Россией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и полузащитник национальной команды Антон Миранчук прокомментировали отсутствие лидеров сборной Замбии в расположении команды.

Миранчук: «У нас тоже не хватает игроков. Не вижу смысла обсуждать. У ребят хватает скамейки. Никто не хуже».

Карпин: «Кто основной в сборной? Тот, кто лучше готов. У нас нет Сафонова, Головина. А еще Дзюбы у нас нет. Вспомнил о нем сам, чтобы не вспоминали. У нас не хватает 5-6 игроков, но вы об этом не говорите».

BetBoom товарищеский матч между сборными России и Замбии состоится во вторник, 25 марта, на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В состав сборной Замбии на игру не попали нападающий «Лестера» Патсон Дака и полузащитник «Лечче» Ламек Банда.