24 марта, 19:46

Карпин — о российских игроках: «Не вижу тех, кто перерос уровень РПЛ. Некоторые даже не доросли»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможных переходах российских футболистов в зарубежные клубы.

«Беседы с игроками по поводу возможного отъезда из РПЛ не ведем, некогда, готовимся к играм. Если спросят совета, можем пообщаться. Не соглашусь с вами по поводу того, что в Европе российских игроков не ждут. Если будет предложение и в 20 лет, надо быть к этому готовым.

Не вижу тех, кто перерос уровень РПЛ. Месси и Роналду у нас нет. Некоторые даже не доросли до уровня РПЛ. Да, есть плеяда молодых игроков, которые и вызываются в сборную России. Например, Батраков, Пиняев. Если они будут развиваться правильно, если крыша не съедет... Все зависит не только от чемпионата России, но и от них самих.

Кто не раскрылся? Все, с кем я работал, все раскрылись. Условно говорили про Давыдова, называли Месси — вот он и закончил все. Были молодые игроки, которые могли бы, но что-то пошло не так», — сказал Карпин.

25 марта сборная России проведет BetBoom товарищеский матч против Замбии. Игра состоится на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

  • légionnaire

    туда, где Газпром, мечты сбываются) В реальности да, когда в 20 есть все, мотивация уходит. Тем более, что все знают - в европе так не платят посредственностям, а здесь паспорт есть и вуаля, паспорт нет - играешь в правильной команде - вот и паспорт появился

    25.03.2025

  • Марио Супермарио

    Да и Валера как тренер не очень-то перерос. Во второй испанской лиге обделался

    25.03.2025

  • Федот

    Браво!

    25.03.2025

  • SuperDennis

    К чему эта ирония? Что Валерон здесь сказал не по делу?

    24.03.2025

  • Sergey Sparker

    Совершенно очевидно что в нашем футболе только тренер сборной перерос уровень РПЛ. Сколько призов навыигрывал в своей тренерской карьере! Не счесть, ибо считать нечего.

    24.03.2025

  • Владимир К.

    Кокорина?)

    24.03.2025

  • Деп Б.Охта

    Не врёт. Все молодые, работая под началом Карпина раскрылись. Будучи списанными в своих клубах. Пример: молодёжь Зенита (Вахания, Щетинин и пр.).

    24.03.2025

  • chimega

    А как же статейка про главную из надежд российского футбола?)))

    24.03.2025

  • Rutozid

    Георгич идет поперек линии СМИ - "у нас кругом роббены и ямали топы охотятся круглосуточно". По факту всё как есть. Какие отъезды, вы хотя бы тут научитесь играть стабильно хорошо, т.е. всегда выходить в основе.

    24.03.2025

  • Врн36

    Молодёжь деньгами надо по меньше заваливать, тогда и крыша съезжать не будет. Когда у них в 18-20 жизнь удалась, то куда им уже стремиться

    24.03.2025

    • Антон Миранчук: «Было бы интересно сыграть матч Россия — США»

    Миранчук — о словах Карпина про «Барселону»: «Он подошел к этому вопросу с юмором»

