Карпин — о российских игроках: «Не вижу тех, кто перерос уровень РПЛ. Некоторые даже не доросли»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможных переходах российских футболистов в зарубежные клубы.

«Беседы с игроками по поводу возможного отъезда из РПЛ не ведем, некогда, готовимся к играм. Если спросят совета, можем пообщаться. Не соглашусь с вами по поводу того, что в Европе российских игроков не ждут. Если будет предложение и в 20 лет, надо быть к этому готовым.

Не вижу тех, кто перерос уровень РПЛ. Месси и Роналду у нас нет. Некоторые даже не доросли до уровня РПЛ. Да, есть плеяда молодых игроков, которые и вызываются в сборную России. Например, Батраков, Пиняев. Если они будут развиваться правильно, если крыша не съедет... Все зависит не только от чемпионата России, но и от них самих.

Кто не раскрылся? Все, с кем я работал, все раскрылись. Условно говорили про Давыдова, называли Месси — вот он и закончил все. Были молодые игроки, которые могли бы, но что-то пошло не так», — сказал Карпин.

25 марта сборная России проведет BetBoom товарищеский матч против Замбии. Игра состоится на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.