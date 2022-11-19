Российские дети посетили тренировку сборной перед матчем с Узбекистаном

Российские дети посетили тренировку сборной перед товарищеским матчем с Узбекистаном. Это дети сотрудников российского посольства в Узбекистане.

Дети посетили тренировку сборной России перед матчем с Узбекистаном. Фото «СЭ»

Дети посетили тренировку сборной России перед матчем с Узбекистаном. Фото «СЭ»

В субботу, 19 ноября, сборная России проведет предматчевую тренировку, а Валерий Карпин и игрок команды примут участие в традиционной пресс-конференции.

Матч Узбекистан — Россия пройдет в воскресенье, 20 ноября.