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Российские дети посетили тренировку сборной перед матчем с Узбекистаном

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Дети посетили тренировку сборной России перед матчем с Узбекистаном.
Фото «СЭ»
Дети посетили тренировку сборной России перед матчем с Узбекистаном.
Фото «СЭ»
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Российские дети посетили тренировку сборной перед товарищеским матчем с Узбекистаном. Это дети сотрудников российского посольства в Узбекистане.

Дети посетили тренировку сборной России перед матчем с Узбекистаном. Фото "СЭ"
Дети посетили тренировку сборной России перед матчем с Узбекистаном.
Фото «СЭ»
Дети посетили тренировку сборной России перед матчем с Узбекистаном. Фото "СЭ"
Дети посетили тренировку сборной России перед матчем с Узбекистаном.
Фото «СЭ»

В субботу, 19 ноября, сборная России проведет предматчевую тренировку, а Валерий Карпин и игрок команды примут участие в традиционной пресс-конференции.

Матч Узбекистан — Россия пройдет в воскресенье, 20 ноября.

Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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