Российские дети посетили тренировку сборной перед матчем с Узбекистаном
Российские дети посетили тренировку сборной перед товарищеским матчем с Узбекистаном. Это дети сотрудников российского посольства в Узбекистане.
Дети посетили тренировку сборной России перед матчем с Узбекистаном.
Фото «СЭ»
Дети посетили тренировку сборной России перед матчем с Узбекистаном.
Фото «СЭ»
В субботу, 19 ноября, сборная России проведет предматчевую тренировку, а Валерий Карпин и игрок команды примут участие в традиционной пресс-конференции.
Матч Узбекистан — Россия пройдет в воскресенье, 20 ноября.
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