Александр Ерохин: «Черчесов озвучил задачи на Евро — будем держать их в голове»
14:10
Полузащитник сборной России Александр Ерохин — о задачах команды на Евро-2020. Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил о задаче выиграть чемпионат Европы.
— Гадать, кто попадется (на Евро-2020 — Прим. «СЭ») — занятие сомнительное, — цитирует Ерохина GQ. — Но было бы интересно посмотреть, как мы себя проявим в играх с ведущими сборными Европы. Это будет настоящая проверка на прочность для России. Наш тренер уже озвучил задачи на этот турнир — будем держать их в голове.
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