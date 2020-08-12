«Тверь» победила «Читу»
12 августа 2020, 19:20
«Тверь» обыграла «Читу» в матче Олимп-ПФЛ в группе «Запад» — 4:2. Хет-трик в дебютном матче за тверскую команду оформил Ярослав Ивакин, перешедший из тульского «Арсенала».
Еще в одной встрече «Олимп-Долгопрудный» с минимальным счетом одолел иркутский «Зенит».
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа «Запад»
2-й тур
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Зенит» (Иркутск) — 1:0 (0:0)
«Тверь» — «Чита» — 4:2 (0:0)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/west/
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