«Севастополь» до 24 апреля отправит документы для лицензирования в РФС

Директор «Севастополя» Валерий Чалый сообщил, что до 24 апреля клуб отправит в РФС документы для прохождения лицензирования для участия во второй лиге.

«Футбольный клуб «Севастополь» готовится к прохождению лицензирования в профессиональном футболе. Готовим документы. До 24 числа отошлем их в РФС. Дальше от Российского футбольного союза будет информация, нужно ли что-то исправить, или все будет хорошо. Я уверен, что мы будем играть в чемпионате, и все у нас будет хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Чалого.

Ранее сообщалось, что в расположение «Севастополя» должна была приехать комиссия Российского футбольного союза.