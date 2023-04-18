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«Севастополь» до 24 апреля отправит документы для лицензирования в РФС

Алина Савинова
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Директор «Севастополя» Валерий Чалый сообщил, что до 24 апреля клуб отправит в РФС документы для прохождения лицензирования для участия во второй лиге.

«Футбольный клуб «Севастополь» готовится к прохождению лицензирования в профессиональном футболе. Готовим документы. До 24 числа отошлем их в РФС. Дальше от Российского футбольного союза будет информация, нужно ли что-то исправить, или все будет хорошо. Я уверен, что мы будем играть в чемпионате, и все у нас будет хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Чалого.

Ранее сообщалось, что в расположение «Севастополя» должна была приехать комиссия Российского футбольного союза.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sevastopol-otpravit-dokumenty-dlya-litsenzirovaniya-v-rfs-do-24-aprelya/
Футбол
ФК Севастополь
Валерий Чалый
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