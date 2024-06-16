Гогниев является основным кандидатом на пост главного тренера «Велеса»

«Велес» рассматривает Спартака Гогниева на пост главного тренера команды, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что спортивный директор московского клуба Тенгиз Путкарадзе провел встречу с 43-летним специалистом. Гогниев взял время на размышления. «Велес» также связывался с Павлом Алпатовым, который работает в системе «Динамо-2».

Информацию о переговорах с Гогниевым прокомментировал владелец «Велеса» Евгений Шиленко.

«Мы ведем переговоры с несколькими кандидатами, в том числе со Спартаком. Основной ли он? У нас нет такого — номер 1, номер 2, нет такой табели о рангах», — заявил он.

В апреле 2023 года Гогниев ушел из «Химок», которые возглавлял с сентября 2022-го, и на данный момент остается без клуба. Под его руководством подмосковная команда провела 19 матчей, в которых одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений. До этого Гогниев работал в «Алании».