Полиция во Владимире задержала болельщиков «Шинника», руководство клуба поддержало фанатов

Во Владимире 26 сентября полиция задержала фанатов «Шинника» перед матчем ФНЛ-2 с «Торпедо» (2:0), сообщается в Telegram-канале «Мутко против».

По данным источника, из Ярославля приехали около 150 фанатов. Перед игрой они устроили несанкционированный марш. Колонна болельщиков прошла через арку у Золотых ворот и направилась по проезжей части в сторону стадиона «Торпедо». Полиция несколько раз делала замечание фанатам, после чего стала задерживать их.

Руководство «Шинника» осталось недовольно тем, что болельщикам клуба не удалось попасть на игру и поддержать команду. Генеральный менеджер ярославцев Сергей Кулаков и главный тренер Вадим Евсеев в соцсетях поддержали фанатов «Шинника».