Футбол
ФНЛ-2
Новости
Группа 1 (Юг) Группа 2 (Запад) Группа 3 (Центр) Группа 4 (Урал-Прив.) Восток
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ-2

Полиция во Владимире задержала болельщиков «Шинника», руководство клуба поддержало фанатов

10:51
Теги:

Во Владимире 26 сентября полиция задержала фанатов «Шинника» перед матчем ФНЛ-2 с «Торпедо» (2:0), сообщается в Telegram-канале «Мутко против».

По данным источника, из Ярославля приехали около 150 фанатов. Перед игрой они устроили несанкционированный марш. Колонна болельщиков прошла через арку у Золотых ворот и направилась по проезжей части в сторону стадиона «Торпедо». Полиция несколько раз делала замечание фанатам, после чего стала задерживать их.

Руководство «Шинника» осталось недовольно тем, что болельщикам клуба не удалось попасть на игру и поддержать команду. Генеральный менеджер ярославцев Сергей Кулаков и главный тренер Вадим Евсеев в соцсетях поддержали фанатов «Шинника».

Дополнительная информация:

https://t.me/offsider/2643

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
У Магкеева выявлен разрыв крестообразных связок
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«Урал» — «Арсенал»: Шалимов намерен победить в битве аутсайдеров
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
2
Офсайд