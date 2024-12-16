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Сегодня, 14:40

Перевертайло снова стал главным тренером «Мурома»

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Муром» объявил о назначении на пост главного тренера команды Евгения Перевертайло.

Контракт с 69-летним россиянином рассчитан до лета 2026 года. Клуб выступает в дивизионе «Серебро» второй лиги А.

Сообщается, что перед специалистом поставлены задачи по выходу команды в дивизион «Золото» и активному привлечению к тренировочному процессу перспективных местных игроков из Детского футбольного центра клуба.

Перевертайло уже возглавлял «Муром» с 2021 по 2024 год и покинул клуб из Владимирской области в июне.

Источник: ФК Муром
Футбол
Евгений Перевертайло
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