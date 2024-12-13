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ФНЛ-2

Сегодня, 13:20

«Рубин Ялта» продлил контракт с главным тренером Грачевым

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Алексей Грачев.
Фото ФК «Рубин-Ялта»

«Рубин Ялта» сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Алексеем Грачевым. Новое соглашение рассчитано до конца 2025 года.

Президент клуба Кирилл Шапошников прокомментировал продление контракта.

«Всем нашим болельщикам хочу сообщить, что мы продлили контракт с Алексеем Викторовичем и его тренерским штабом еще на один сезон. Уверен, наш главный тренер и его помощники продолжат ставить команде тот комбинационный и атакующий футбол, который любят наши многочисленные болельщики и который позволяет собирать полные трибуны. Ведем работу по продлению контрактов с нашими футболистами и укреплению состава — в новом сезоне будем ставить перед командой самые высокие задачи», — сказал Шапошников.

Грачев возглавил команду летом 2022 года и в том же году занял с ней второе место в крымской премьер-лиге, что позволило клубу из Ялты получить приглашение для участия во втором дивизионе ФНЛ. В сезонах 2023 и 2024 годов Грачев дважды приводил команду к серебряным медалям первенства. За все это время команда под его руководством провела 75 матчей, в которых одержала 50 побед.

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