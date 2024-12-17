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ФНЛ-2

Сегодня, 18:50

«Кубань» подписала защитника из чемпионата Казахстана

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Как стало известно «СЭ», краснодарская «Кубань», выступающая во втором дивизионе, подписала контракт на полтора сезона с 31-летним Дмитрием Яшиным.

Этот центральный защитник провел уходящий год в чемпионате Казахстана в клубе высшего дивизиона «Елимай».

У российского защитника в активе 20 матчей в прошедшем первенстве (1 гол, 1 голевая передача). В прошлом году Яшин выступал за другой клуб из Казахстана — «Актобе».

Российский защитник провел более 100 матчей в высшей лиге чемпионата Белоруссии, а в Армении становился обладателем Кубка страны.

ФК Кубань
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