Исполком РФС обсудит изменения системы и формата проведения второй лиги 30 марта

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании обсудит изменения системы и формата проведения второй лиги, сообщается на официальном сайте организации.

Очередное заседание исполкома РФС пройдет в четверг, 30 марта.

Также проект повестки исполкома РФС включает вопросы о концепции развития профессионального мини-футбола, о реформе компенсационных выплат и выплат по механизму солидарности, об утверждении правил РФС по лицензированию клубов второй лиги и об утверждении регламента РФС по деятельности футбольных агентов.

В данный момент матчи второй лиги, как и игры других дивизионов чемпионата России, проводятся по системе «осень-весна», переход на которую произошел в сезоне-2011/12.