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Сегодня, 12:39

Щербаченко: «Мои осенние прогнозы по «Ротору» сбываются»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко высказался о матче 21-го тура группы А второй лиги между «Ротором» и «Черноморцем» (0:0).

«Получилась достаточно напряженная встреча. Естественно, у нее был определенный подтекст, и такие матчи требуют крепкой психологической подготовки. Игра прошла с преимуществом «Черноморца», несмотря на естественное поле. Во второй половине второго тайма «Черноморец» просто задавил «Ротор». К сожалению, мои осенние прогнозы сбываются. То, о чем я поднял вопрос в октябре, сегодня как раз и проявляется. Я говорю о тех моментах, которые не устраивали меня в «Роторе» как спортивного директора. Проблемы там возникли гораздо раньше, но накипели они к октябрю. Это и низкое качество игры, и отсутствие зрелищности в футболе, который демонстрирует «Ротор», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.

«Ротор» занимает 3-е место в группе А второй лиги, набрав 41 очко. «Черноморец» лидирует, имея в активе 52 очка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004640384/1005061591_scherbachenko_k_sojaleniyu_moi_osennie_prognozyi_po_rotoru_sbyivayutsya
Футбол
ФК Ротор
Федор Щербаченко
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