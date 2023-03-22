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Сегодня, 17:15

Тренер «Ессентуков» отстранен от футбола на полгода за появление на поле игрока, отсутствующего в заявке на матч

Микеле Антонов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Старший тренер «Ессентуков» Рустам Дудов, начальник Юсуп Магомедов и врач Павел Тулов отстранены от футбольной деятельности на полгода, сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Магомедову, Дудову и Тулову из «Ессентуков» запрещено на 6 месяцев вести деятельность, связанную с футболом», — заявил Григорьянц.

«Ессентуки» располагаются на последнем месте турнирной таблицы группы 1 второй лиги, набрав 5 очков за 20 матчей.

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Футбол
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