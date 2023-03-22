Тренер «Ессентуков» отстранен от футбола на полгода за появление на поле игрока, отсутствующего в заявке на матч
Старший тренер «Ессентуков» Рустам Дудов, начальник Юсуп Магомедов и врач Павел Тулов отстранены от футбольной деятельности на полгода, сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
«Магомедову, Дудову и Тулову из «Ессентуков» запрещено на 6 месяцев вести деятельность, связанную с футболом», — заявил Григорьянц.
«Ессентуки» располагаются на последнем месте турнирной таблицы группы 1 второй лиги, набрав 5 очков за 20 матчей.
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