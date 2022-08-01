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КДК РФС рассмотрит инцидент с нападением на судью в матче второй лиги

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит инцидент с нападением на арбитра в матче «Рязань» — «Сахалинец» второй лиги.

«В повестку дня мы включили рассмотрение рапорта и протокола по матчу второй лиги «Рязань» — «Сахалинец». Речь идет об инциденте с судьей», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

30 июля «Рязань» обыграла «Сахалинец» со счетом 2:1. После финального свистка основатель проигравшей команды Михаил Литвин ударил арбитра Станислава Исаева. Он был недоволен решениями судейской бригады, которая попросила футболиста рязанской команды перебить пенальти.

Источник: https://tass.ru/sport/15359211
Артур Григорьянц
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