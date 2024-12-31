Агент Сафонов — о закрытии «Сахалина»: «Люди запомнят тех, кто развалил команду»

Агент Алексей Сафонов прокомментировал закрытие «Сахалина» из-за отсутствия финансирования.

«Сломать проще, чем сделать. Многое зависит от губернатора. Тут у нас какое-то молчание ягнят. Почему болельщики молчат? Значит, их все устраивает. Во Владивостоке благодаря Фетисову появился хоккейный «Адмирал». Туда ходят. Помним, что было с футболом на Камчатке после отъезда Абрамовича. «Луч-Энергия» сейчас возрождается, а раньше гремел в премьер-лиге. Люди запомнят тех, кто развалил команду, а футбол жив и будет жить», — приводит слова Сафонов Legalbet.

29 декабря «СЭ» сообщал о прекращении существования «Сахалина» в связи с отказом правительства Южно-Сахалинска финансировать клуб. Руководство региона выражало готовность помочь в сохранении клуба и было готово выделить на его нужды 150 миллионов рублей.

«Сахалин», основанный в 2004 году, выступает в дивизионе Б второй лиги. Лучшим результатом команды за историю ее существования является 16-е место в ФНЛ сезона-2014/15.