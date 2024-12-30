Футбол
Вторая лига
Новости
Группа «Золото» Группа «Серебро» Группа 1 Группа 2 Группа 3
Группа 4
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Архив сезонов
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 13:37

Руководство Южно-Сахалинска обещало выделить «Сахалину» 150 миллионов рублей

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководство Южно-Сахалинска пообещало представителям «Сахалина» сохранить клуб и выделить на его нужды 150 миллионов рублей, сообщает Legalbet.ru.

29 декабря «СЭ» сообщал о прекращении существования «Сахалин», в связи с отказом правительства Южно-Сахалинска финансировать клуб.

Ранее руководство региона выражало готовность помочь в сохранении клуба и было готово выделить на его нужды 150 миллионов рублей.

«Сахалин», основанный в 2004 году, выступает в дивизионе Б второй лиги. Лучшим результатом команды за историю ее существования является 16-е место в ФНЛ сезона-2014/15.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
ФК Сахалин
Читайте также
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил гол в первом матче после травмы
Что говорят о смерти экс-футболиста сборной России Бугаева в зоне СВО
Дом баскетболиста НБА Дончича ограбили в Далласе
Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам
Захарова объяснила полет спецборта из РФ в США ротацией дипломатов
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Евсеев: «На новогоднем столе обязательно должно быть шампанское»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости