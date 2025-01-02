В казанском «Соколе» объяснили уход игроков спустя две недели после трансфера

Спортивный директор казанского «Сокола» Ильяс Минневалиев рассказал, с чем связан быстрый уход из команды защитника Владислава Рымаря и нападающего Бекхана Алиева.

Клуб объявил о подписании контрактов с Алиевым и Рымарем 16 и 17 декабря соответственно. Игроки успели провести несколько тренировок и дать интервью пресс-службе, а 2 января «Сокол» ссобщил об их уходе.

«Мы благодарим ребят за работу, проделанную на первом сборе нашей команды. Со стороны тренерского штаба и руководства клуба к ним нет никаких вопросов. Это профессионалы, зарекомендовавшие себя во время сбора как дисциплинированные футболисты, которые на сто процентов отдаются делу. Мы очень хотели их видеть в наших рядах.

К сожалению, мне лично не удалось выполнить некоторые условия, о которых была договоренность с игроками — отмечу, что ребята не требовали ничего сверхъестественного. Уверен, любой клуб, в котором окажутся Владислав или Бекхан, получит качественное усиление», — цитирует Минневалиева сайт «Сокола».

Казанский клуб был основан в 2018 году и выступает во второй лиге Б с 2024 года. По итогам прошлого сезона он занял 4-е место в группе 4.

6 июля 2024 года в «Соколе» разместили объявление о продаже клуба в торговом онлайн-сервисе «Авито», которое позже было удалено. Впоследствии клуб нашел спонсора и остался в профессиональном футболе.

В октябре «Сокол» объявлял о вакансии таролога.