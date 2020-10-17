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«Велес» крупно обыграл «Чертаново», «Чайка» уступила «Енисею»

15:07
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В матче 16-го тура Олимп-ФНЛ «Велес» победил «Чертаново» (3:0).

В составе победителей дублем отличился Илья Стефанович, один гол — на счету Александра Кахидзе.

В параллельной встрече «Енисей» на своем поле обыграл «Чайку». У хозяев забивали Александр Ломакин, Николай Марков и Анзор Санайя, у гостей — Василий Алейников и Константин Савичев.

Олимп — ФНЛ

16-й тур

«Велес» (Москва) — «Чертаново» (Москва) — 3:0 (1:0)

Голы: Кахидзе, 42 (1:0). Стефанович, 63 (2:0). Стефанович, 68 (3:0).

«Велес» (Москва): Овчинников, Вакулич (Котов, 14), Климов, Кахидзе, Ботака-Иобома, Родионов (Гаракоев, 77), Галоян (Кирсанов, 61), Поляков (Фищенко, 72), Осипов, Стефанович, Коваленко (Максименко, 62).

«Чертаново» (Москва): Абаев, Гудков, Бартасевич (Ефремов, 74), Молодняков, Ляхов, Герчиков (Сулейманов, 67), Рудковский (Надольский, 74), Тюменцев, Молтенинов, Молчанов, Завезен (Левин, 68).

Предупреждения: Вакулич, 7. Климов, 24. Рудковский, 35. Кахидзе, 45+1. Родионов, 49. Сулейманов, 90+1.

Судья: Панин (Дмитров).

17 октября. Домодедово. Стадион «Авангард».

«Енисей» (Красноярск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 3:2 (2:1)

Голы: Алейников, 13 (0:1). Ломакин, 45 (1:1). Марков, 45+1 (2:1). Саная, 62 — с пенальти (3:1). Савичев, 83 — с пенальти (3:2).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Цховребов, Сухомлинов, Рукас, Марков, Ланин, Ломакин (Лескано, 64), Песиков (Комков, 79), Н.А.Глушков, Зотов (Иванов, 75), Саная (Раздорских, 71).

«Чайка» (Песчанокопское): Юнусов, Васильев, Гогличидзе, Пискунов, Хозин, Чочиев (Хохлачев, 81), Савичев, Володкин (Н.С.Глушков, 65), Леонтьев, Алейников, Кулишев (Карташов, 76).

Предупреждения: Алейников, 54. Пискунов, 61. Кулишев, 66. Леонтьев, 75. Комков, 89. Марков, 90+2.

Судья: Соколов (Воронеж).

17 октября. Красноярск. Стадион «Центральный».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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