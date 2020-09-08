«Спартаку-2» присудили победу в отмененном матче с брянским «Динамо»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС засчитал брянскому «Динамо» поражение за невозможность провести матч 7-го тура ФНЛ против «Спартака-2», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Встреча должна была состояться 5 сентября в Брянске, однако была отменена из-за из-за вспышки коронавируса в составе «Динамо».

«Спартак-2» набрал набрал 16 очков и вышел на второе место в ФНЛ.