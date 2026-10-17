Костромской «Спартак» всухую обыграл «Ленинградец»

Костромской «Спартак» победил «Ленинградец» в домашнем матче 14-го тура Первой лиги — 2:0.

Голы забили Амур Калмыков и Денис Жилмостных.

«Спартак» набрал 27 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ленинградец» с 13 очками располагается на 15-й строчке.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 14-й тур.

17 октября, 16:30. Арена Химки (Химки)

В другом матче дня «КАМАЗ» на своем поле обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:1. Гости на 50-й минуте остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Станислав Пузанов.

«КАМАЗ» (13 очков) идет на 14-й позиции в ФНЛ, а «Нефтехимик» (12 очков) — на 16-й.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 14-й тур.

17 октября, 16:00. КАМАЗ (Набережные Челны)

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