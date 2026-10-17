Костромской «Спартак» всухую обыграл «Ленинградец»
Костромской «Спартак» победил «Ленинградец» в домашнем матче 14-го тура Первой лиги — 2:0.
Голы забили Амур Калмыков и Денис Жилмостных.
«Спартак» набрал 27 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ленинградец» с 13 очками располагается на 15-й строчке.
В другом матче дня «КАМАЗ» на своем поле обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:1. Гости на 50-й минуте остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Станислав Пузанов.
«КАМАЗ» (13 очков) идет на 14-й позиции в ФНЛ, а «Нефтехимик» (12 очков) — на 16-й.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|14
|12
|1
|1
|43-15
|37
|
2
|Сочи
|14
|9
|2
|3
|23-14
|29
|
3
|Торпедо
|14
|8
|3
|3
|26-11
|27
|
4
|Спартак Кс
|14
|8
|3
|3
|20-13
|27
|
5
|Велес
|15
|8
|3
|4
|20-18
|27
|
6
|Урал
|14
|7
|4
|3
|22-10
|25
|
7
|Уфа
|14
|5
|6
|3
|18-14
|21
|
8
|Шинник
|14
|4
|8
|2
|18-14
|20
|
9
|Ротор
|14
|5
|3
|6
|22-17
|18
|
10
|Волга
|15
|5
|3
|7
|20-22
|18
|
11
|Арсенал
|14
|4
|4
|6
|15-26
|16
|
12
|Челябинск
|14
|4
|3
|7
|18-23
|15
|
13
|Енисей
|14
|3
|5
|6
|16-27
|14
|
14
|КАМАЗ
|14
|3
|4
|7
|16-23
|13
|
15
|Ленинградец
|14
|3
|4
|7
|11-25
|13
|
16
|Нефтехимик
|14
|4
|0
|10
|10-21
|12
|
17
|Текстильщик
|14
|2
|4
|8
|10-22
|10
|
18
|СКА-Хабаровск
|14
|1
|4
|9
|15-28
|7
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.10
|18:00
|Торпедо – Ротор
|- : -
|24.10
|08:00
|СКА-Хабаровск – Енисей
|- : -
|24.10
|17:00
|Арсенал – КАМАЗ
|- : -
|24.10
|18:00
|Текстильщик – Сочи
|- : -
|24.10
|18:00
|Уфа – Нижний Новгород
|- : -
|25.10
|13:00
|Челябинск – Урал
|- : -
|25.10
|13:30
|Волга – Велес
|- : -
|25.10
|16:00
|Нефтехимик – Ленинградец
|- : -
|26.10
|19:30
|Шинник – Спартак Кс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|13
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|8
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Николай Калинский
Нижний Новгород
|5
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|9
|1
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|12
|1
|4
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|12
|1
|4
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