Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Спартак Кс — Ленинградец, КАМАЗ — Нефтехимик: счет и результаты матчей 14 тура ФНЛ 17 октября 2026

Костромской «Спартак» всухую обыграл «Ленинградец»

Алина Савинова

Костромской «Спартак» победил «Ленинградец» в домашнем матче 14-го тура Первой лиги — 2:0.

Голы забили Амур Калмыков и Денис Жилмостных.

«Спартак» набрал 27 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ленинградец» с 13 очками располагается на 15-й строчке.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 14-й тур.
17 октября, 16:30. Арена Химки (Химки)
Спартак Кс
2:0
Ленинградец

В другом матче дня «КАМАЗ» на своем поле обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:1. Гости на 50-й минуте остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Станислав Пузанов.

«КАМАЗ» (13 очков) идет на 14-й позиции в ФНЛ, а «Нефтехимик» (12 очков) — на 16-й.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 14-й тур.
17 октября, 16:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
2:1
Нефтехимик

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Ленинградец
ФК Нефтехимик
ФК Спартак (Кострома)
Читайте также
«Гретцки видит в нем себя». Кучеров добрался до рекорда для бомбардиров «Тампы»
Торопа сделали виновником поражения от «Динамо», а Игдисамов хочет обыграть «Спартак» без Гонду. Что происходит в ЦСКА
Плющенко назвал себя человеком мира. И заявил, что продолжит жить в России с сыном, выступающим за Азербайджан
Популярное видео
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Нижний Новгород» пока не вылетел на матч с «Уралом» — вылет переносили четыре раза

Игроки «Нижнего Новгорода» прибыли в Екатеринбург после четырех переносов вылета
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 14 12 1 1 43-15 37
2
 Сочи 14 9 2 3 23-14 29
3
 Торпедо 14 8 3 3 26-11 27
4
 Спартак Кс 14 8 3 3 20-13 27
5
 Велес 15 8 3 4 20-18 27
6
 Урал 14 7 4 3 22-10 25
7
 Уфа 14 5 6 3 18-14 21
8
 Шинник 14 4 8 2 18-14 20
9
 Ротор 14 5 3 6 22-17 18
10
 Волга 15 5 3 7 20-22 18
11
 Арсенал 14 4 4 6 15-26 16
12
 Челябинск 14 4 3 7 18-23 15
13
 Енисей 14 3 5 6 16-27 14
14
 КАМАЗ 14 3 4 7 16-23 13
15
 Ленинградец 14 3 4 7 11-25 13
16
 Нефтехимик 14 4 0 10 10-21 12
17
 Текстильщик 14 2 4 8 10-22 10
18
 СКА-Хабаровск 14 1 4 9 15-28 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.10 18:00 Торпедо – Ротор - : -
24.10 08:00 СКА-Хабаровск – Енисей - : -
24.10 17:00 Арсенал – КАМАЗ - : -
24.10 18:00 Текстильщик – Сочи - : -
24.10 18:00 Уфа – Нижний Новгород - : -
25.10 13:00 Челябинск – Урал - : -
25.10 13:30 Волга – Велес - : -
25.10 16:00 Нефтехимик – Ленинградец - : -
26.10 19:30 Шинник – Спартак Кс - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 13
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 8
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Николай Калинский
Николай Калинский

Нижний Новгород

 5
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 12 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 12 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости