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Помните гол-шедевр Кечинова в ворота сборной Германии? Кто в РПЛ может исполнить так же?

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 12:00
Валерий Кечинов. Валерий Кечинов. Фото Александр Федоров, «СЭ» Микаэль Лаудруп и Валерий Кечинов. Фото Александр Федоров, «СЭ» Валерий Кечинов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Кечинов.
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Вспоминаем одного из самых ярких футболистов в истории российского футбола.

Игра и результаты «Спартака» в этом сезоне пока вызывают разочарование. В пяти матчах под руководством нового главного тренера Руя Витории красно-белые потерпели четыре поражения. Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов в интервью «СЭ» связал неудачи с низким уровнем исполнительского мастерства футболистов московской команды, назвав их посредственностями.

Мы решили вспомнить игру одного из самых ярких технарей в истории российских чемпионатов, экс-полузащитника «Спартака» Валерия Кечинова и, в частности, его невероятный гол в ворота сборной Германии.

Его сравнивали с молодым Черенковым

6 сентября 1994 года состоялся товарищеский матч между молодежными сборными России и Германии. Он ознаменовался голом-шедевром молодого спартаковца.

Россия (молодежная) — Германия (молодежная) — 2:0 (0:0)
Голы: Бесчастных, 55 (1:0), Кечинов, 79 (2:0).
Россия: Нигматуллин, Радимов (Борзенков, 85), Осколков, Машкарин, Яновский, Проценко (Лебедь, 38), Клюев (Варламов, 46), Некрасов (Харлачёв, 46), Бесчастных (Файзулин, 76), Петров (Кечинов, 76), Симутенков.
Германия: Господарек, Эберль, Хагер, Мюллер, Хенген, Либеркнехт, Бургхартсвизер (Шмидт, 71), Рамелов, Берон (Нойендорф, 60), Хаманн, Вюк (Циклер, 30).

Буквально через три минуты после своего появления на поле во втором тайме Валерий получил мяч на левом фланге и совершил фантастический рейд к чужим воротам, попутно обыграв шестерых (!) соперников, подсек мяч над голкипером и установил окончательный счет в игре — 2:0

Федор Черенков.Федор Черенков, которого вы не знали. Часть 3: монастырь, последние дни, памятник на стадионе

— Мы не раз уже слышали, как Олег Романцев называл этого на первый взгляд худенького и физически малоприметного 20-летнего спартаковца одним из самых талантливых футболистов страны, — писал восхищенный корреспондент «СЭ». — Слышали — и жаждали в том убедиться. И удивительный по смелости и красоте исполнения второй гол стал иллюстрацией, лучше которой, пожалуй, и не придумаешь. Не могу позволить себе удержаться от сравнения с мячом Марадоны на ЧМ-86 в ворота англичан. Шесть или семь человек несколькими виртуозными движениями остаются не у дел, и через ошеломленного голкипера мяч подсекается в сетку!

— Как вы ухитрились преодолеть весь этот каскад препятствий? — спросили Валерия после игры.

— А я их не заметил. Перед матчем к нам в Новогорск приезжал Геннадий Хазанов. Ох и повеселил он нас тогда! Вот и вышли на игру с отличным настроением. Вывод простой: почаще бы он к нам приезжал.

Главный тренер нашей молодежки Евгений Кучеревский после игры сравнил Кечинова с молодым Федором Черенковым.

Тот гол телеканал НТВ признал лучшим в сезоне и подарил спартаковцу автомобиль — «девятку».

«Машину я отцу отдал — он потом долго на ней ездил, — вспоминал Валерий. — Меня после того гола немецкой молодежке впервые узнавать начали. Как говорят актеры, на следующий день проснулся знаменитым. Не успел выйти из дома, подбежали три пацана: «А это ты вчера шестерых немцев обыграл и забил?» — «Я, я забил», — говорю. Заборы в Тарасовке ещё моим именем расписывали».

Микаэль Лаудруп и Валерий Кечинов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Микаэль Лаудруп и Валерий Кечинов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
2002 год. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Дмитрия Парфенова уносят на&nbsp;носилках после жуткой травмы.«Пятку сверлили дрелью. Стружка летела от моей кости: «Вжжж». Самые жуткие травмы в истории российского футбола

«Лужный прыгнул двумя ногами мне в колено...»

Кечинов перешел в «Спартак» в 1993 году из «Пахтакора». Но успел провести за команду Олега Романцева всего один матч в чемпионате и выбыл из строя на 8 месяцев.

— Я вышел на замену в двух августовских встречах — с «Асмаралом» в чемпионате и с новотроицким «Металлургом» на Кубок, — рассказывал Кечинов, — После этого «Спартак» отправился на турнир в Испанию. Матч с «Депортиво» я отыграл неплохо, а вот со второго спарринга — против киевского «Динамо» и начались все мои беды. Травма, которую нанес мне Олег Лужный, выбила меня до конца года.

— Какой был диагноз?

— Надрыв боковой связки коленного сустава. Сначала врачи говорили, что без операции мне не обойтись. Потом пришли к выводу, что она может нанести мне вред и ее лучше не делать. При этом сразу предупредили, что лечение будет долгим. Выбирать мне не приходилось. Лужный выполнил свой коронный «подкат», прыгнув двумя ногами мне в колено. Боли не проходили очень долго. Только начинал тренироваться, нога снова опухала. В то время тяжелые мысли постоянно лезли мне в голову. Так промучился где-то полгода. Зимой 1994-го вновь приступил к тренировкам, но опять получил травму. Другую, но не менее болезненную.

В итоге в сезоне-1994 Кечинов сыграл в чемпионате России всего 9 матчей, забив три гола. Жребий свел тогда «Спартак» с киевским «Динамо» на групповом этапе Лиги чемпионов, однако Валерий не принял участия в обеих встречах.

— Не скрою — расстроился, что мне так и не удалось сыграть с «Динамо», — говорил Кечинов в интервью «СЭ» в декабре 1994 года. — Как мечтал забить киевлянам — не передать! Голом хотелось расквитаться с ними за травму, полученную в Испании.

«Мы что, рыбакам будем проигрывать? Лыжникам?!»

В сезоне-1995 он еще не стал твердым игроком основы красно-белых, зато здорово проявил себя в Лиге чемпионов. «Спартак» откровенно провалил первый тайм гостевого матча с «Русенборгом», пропустив два мяча.

«Горели» мы тогда 0:2, — рассказывал Сергей Юран в интервью Дмитрию Сычеву и Денису Казанскому. — А для меня это просто нонсенс! Понимаю еще, если бы против нас тогда играл «Милан». А тут... Нет, мы с уважением относились к сопернику. Но как можно было уступать с таким счетом? В голове не укладывалось! И я не сдержался, закипел. А когда увидел, что некоторые футболисты в раздевалке опустили головы, перешел на крик. Страшно было на это смотреть: «Вы чего, обалдели, что ли? Мы что, рыбакам будем проигрывать? Лыжникам?! Ну они два забили, а мы выйдем и три положим». В этот момент Романцев сказал Ярцеву: «Жора, пойдем отсюда, Юран сам разберется».

В перерыве Пятницкого заменил Аленичев, а на 58-й минуте Шмаров уступил место на поле Кечинову. Эти решения Романцева и перевернули ход встречи.

В одной из атак Тихонов отпасовал в центр на Кечинова, который сотворил маленький шедевр. Оставив не удел трех защитников, 21-летний футболист ворвался в штрафную, на паузе уложил на газон голкипера и пробил по пустым воротам. Пытавшийся выбить мяч Иверсен ситуацию не спас.
Через семь минут, к гордости своего отца, который прилетел в Норвегию, Кечинов оформил дубль и снял вопросы о победителе — 2:4.

— Мы давно ждали от него такого футбола, — сказал Романцев после игры. — Случайно так не исполнишь. Только вот ниже своего уровня Кечинову опускаться никак нельзя.

Элькьер Пребен Ларссен у&nbsp;ворот Арконады Луиса в&nbsp;матче Испании и&nbsp;Дании на&nbsp;Евро-84.Датчане заслужили полуфинал ЧЕ своей историей. У них была крутая команда задолго до триумфа на Евро-1992

«Разве мы слабее Лаудрупа с Литманеном?»

В сезоне-1996 Кечинов уже был одной из основных фигур в пионеротряде Георгия Ярцева: 13 голов и две результативные передачи в чемпионате России.

— Кечинов — футболист с огромным потенциалом и прекрасной техникой, — говорил Ярцев про своего подопечного в декабре 1996-го. — Однако нестабильность помешала ему раскрыться полностью. Великолепные игры с «Аланией» (4:1) и «Торпедо» (2:2), которые можно назвать бенефисом Кечинова, сочетались у него с откровенно слабыми играми.

Оцените великолепный рейд Валерия в поединке с автозаводцами:

Правда, в золотом матче с «Аланией» он из-за травмы участия не принял.

Зато год спустя, в ноябре 1997-го, именно Валерий открыл счет в решающем поединке за золото против «Ротора» (2:0). Тот гол атакующий хавбек считает важнейшим в своей карьере.

И это несмотря на то, что уже в марте 1998-го Кечинов убил интригу в гостевой игре 1/4 финала Кубка УЕФА с «Аяксом» (3:1), сотворив очередной маленький шедевр.

«Я успел глянуть влево, там открывались Илья Цымбаларь и Коля Писарев, но потом понял, что передача не пройдёт. А ван дер Сар начал «читать» меня. В этот момент я заметил, что он оставил ближний угол открытым. Оставалось только попасть туда», — вспоминал Кечинов.

«Считаю, это был лучший матч «Спартака» в 90-е годы, — говорил Валерий в другом интервью. — Когда мы летели в Амстердам, никто кто верил в нашу победу. Помню, мы с ребятами это обсуждали и сильно разозлись. Подумали: «Что, мы слабее Лаудрупа с Литманеном?!» И выдали игру на загляденье.

«У Валерки, конечно, была уникальная техника и светлая голова, — пишет Олег Романцев в своей автобиографии «Вся правда обо мне и «Спартаке». — Бывало, покажешь другому футболисту упражнение, так он сто раз его повторит, а всё равно будет неидеально. А Кечинов сделает сразу — и даже лучше, чем ты ожидаешь».

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;.«Письмо Ловчева может только усложнить ситуацию». Романцев — о проблемах «Спартака»

«Пять лет я играл с порванными связками»

Далее команде Романцева предстояло пройти «Интер». Так получилось, что игра в Милане по большому счету поставила крест на спартаковской карьере Кечинова

— Во время ответного матча с «Аяксом» во втором тайме я почувствовал страшную боль, которая потом не утихала даже ночью, — сетовал Кечинов в интервью «СЭ» в декабре 1998 года. — Вновь зачастил в ЦИТО, опять процедуры. Очень хотелось сыграть первый полуфинал с «Интером», ради этого даже пропустил матч с «Зенитом» в Питере. Ну а дальше... В Милане отбегал буквально на жилах. И на следующий день было принято решение отправить меня в Германию. Обследовавший меня врач сразу поставил диагноз: полный разрыв крестообразных связок.

По словам Валерия, все это были отголоски травмы, полученной на турнире в Испании еще в 1993 году.

— Как мне много позже сказал доктор Пфайфер, операцию надо было тогда делать сразу, как только у меня начались боли, а не ждать пять лет. То есть все это время я играл с порванными крестообразными связками, а держался лишь потому, что хорошо закачивал мышцы, — подчеркнул Кечинов.

— Если бы у вас была возможность открутить время назад, что изменили бы в своей карьере?

— Никогда не пошел бы в тот злополучный стык с Лужным, из-за которого и начались все мои проблемы. Я зачем-то полез на краю поля, у самого углового флажка, в борьбу с ним. Ничего опасного в той ситуации не было. Киевлянин сыграл жестко в подкате и сбоку попал мне в колено. Боль была страшная — «полетели» крестообразные связки. Все мои последующие травмы были связаны с этим. Простил ли я Лужного? Да, простил. Это футбол, и обижаться тут не на кого. К сожалению, ни один игрок не застрахован от травм.

Валерий Кечинов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Кечинов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«В меня перестали верить»

На поле Кечинов вернулся лишь в апреле 1999 года. В том сезоне он провел в чемпионате страны 26 матчей, забив четыре гола. Мяч в ворота «Алании» в последнем туре вышел на загляденье. Хавбек накрутил четырех владикавказцев и в ближнем бою переиграл Заура Хапова.

Но в 2000 году он уже перестал проходить в состав. Романцев стал делать ставку на других исполнителей.

— Просто в меня перестали верить, — констатировал Кечинов. — Почему? Мне сложно об этом судить. Впрочем, я уже был не первый отверженный футболист. При похожих обстоятельствах со «Спартаком» расставались Мамедов, Юран и Цымбаларь. Значит, у Олега Ивановича уже выстроилась такая система обращения с игроками, которые немало сделали для «Спартака». Ведь я свои травмы получал не на дискотеке, а в то время, когда бился за свой клуб, оставляя на поле собственное здоровье. Конечно, если игрок не устраивает, значит, от него пытаются избавиться. Это обычное явление для футбола. Я ничему уже не удивлялся и старался держаться. Тихонов же ведь был звезда в «Спартаке» и считался лучшим футболистом России, но ему не нашлось места в рядах чемпионов страны.

В начале 2001 года Кечинов перешел в «Сатурн».

— После амстердамской игры с «Аяксом» в Кубке УЕФА за меня предлагал хорошие деньги леверкузенский «Байер», — вспоминал Валерий в одном из интервью. — Думаю, та сумма была значительно выше, чем заплаченная «Сатурном». Отпускать меня не захотели, а чуть позже я сломался. Интерес со стороны скаутов ко мне еще некоторое время оставался, но потихоньку остыл.

1999 год. Валерий КЕЧИНОВ.Валерий Кечинов: «Спартак» был способен дойти до финала Лиги чемпионов«

«Какая обида на «Спартак»? Что вы?!»

Футболист хотел доказать Романцеву свою состоятельность. Его покоробили слова Олега Ивановича о том, что «Кечинову не хватало объема работы — здоровье не позволяло. В современном футболе это необходимость. Как бы я его ни гонял, он никогда не выполнял больших объемов».

И уже в первом же матче против «Спартака» за «Сатурн» передал пламенный привет своей бывшей команде, оформив дубль — 3:0.

— После игры Андрей Тихонов звонил мне из Самары, а Сергей Юран — из австрийского Граца, — рассказывал Кечинов корреспонденту «СЭ». — Оба признались, что болели за меня, называли «молодцом», а прежде чем повесить трубку, каждый почему-то сказал: «Спасибо». Ну а за что, дескать, должен догадаться сам...

Впрочем, впоследствии Валерий не раз подчеркивал, что он не держит зла на своего бывшего тренера и клуб:

— Что вы?! Какая обида?! «Спартак» дал мне имя в большом футболе, подарил столько счастливых мгновений. Я не вправе быть обиженным на «Спартак». Напротив, благодарен судьбе, что после Ташкента попал именно в эту команду, где не раз становился чемпионом России и по-настоящему раскрылся как футболист.

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