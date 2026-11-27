В ЦСКА растет «новый Игнашевич». Данилов дебютировал за сборную и уже в топе защитников РПЛ

Главное открытие 2026 года.

После ухода Сергея Игнашевича и братьев Березуцких центр обороны ЦСКА повидал множество защитников. Разнообразие поражает до сих пор: здесь и Бекао, Яка Бийол, Виллиан Роша, и Седрик Гогуа, и Бруно Фукс, и некогда перспективный Вадим Карпов, и нынешние молодые надежды — Матвей Лукин и Джамалутдин Абдулкадыров.

Но теперь там появился долгожданный ключевой игрок — Кирилл Данилов. В начале сезона Элвер Рахимич сказал: «Я надеюсь, что он сможет стать таким же, как Игнашевич, и принести ЦСКА и сборной России такую же пользу».

Прогресс Кирилла феноменален: за полгода прошел путь от дебютанта РПЛ до одного из главных молодых футболистов страны и защитника национальной сборной. И это точно не конечная точка для новой звездочки российского спорта.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Становление

Данилов родился в Сочи, но уже в девять лет оказался на просмотре в ЦСКА, хорошо показав себя на одном из сочинских турниров. Селекционер ЦСКА Григорий Кватания разглядел в мальчике будущую звезду и предложил перевезти его в академию. В клубе были не против.

В молодежной команде Данилов играл у Максима Бокова и Дмитрия Игдисамова.

«В молодежке уже снимают все тренировки, мы более детально разбираем и их, и игры, — вспоминал Кирилл в начале нынешнего сезона. — Дмитрий Игоревич на теории при разборе ошибок хочет, чтобы ты сам ее объяснил, дал ответ, почему сделал определенное действие так, а не иначе. В общем, заставляет рефлексировать».

Одно из судьбоносных решений — перевод игрока с фланга атаки в оборону. Кумиром футболиста был Криштиану Роналду, а сам Кирилл мечтал забивать много голов. Но из-за габаритов Максим Боков, работавший тогда с Даниловым в ЮФЛ, сначала переместил его на позицию левого защитника, а затем и в центр обороны.

В сезоне-2025 ЦСКА завоевал серебряные медали Молодежной футбольной лиги. Данилов, пропустивший всего два матча, внес в результат значительный вклад: стал лучшим защитником дивизиона А и забил 11 голов, в том числе сделал хет-трик в дерби со «Спартаком». За 16 минут он отличился со штрафного ударом низом, с пенальти и после заброса из центра поля. Армейцы уступали 0:2, но молодой центрбек полностью перевернул игру.

Бомбардирские навыки Данилов демонстрирует с детства. В юношеских командах ЦСКА он исполнял не только штрафные, но и угловые. По воспоминаниям директора академии Олега Корнаухова и мамы Натальи, Кирилл даже оформлял «сухие листы».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Весенний прорыв и мощное начало сезона

В феврале Фабио Челестини искал замену ушедшему в «Зенит» Игорю Дивееву. Внезапное решение нашлось в академии. Данилов не подвел и здорово воспользовался шансом на Зимнем кубке РПЛ. В ОАЭ Кирилл вышел во всех матчах (дважды — с первых минут), а ЦСКА стал чемпионом турнира.

Первую же игру после рестарта чемпионата Кирилл начал в основном составе. ЦСКА уступил в Грозном «Ахмату» (0:1), но это не сильно пошатнуло позиции молодого защитника. В следующем туре против «Динамо» Данилов все же остался на скамейке, но, начиная с матча с «Балтикой», регулярно появлялся в каждой встрече, включая кубковые.

Общительного и доброго Данилова быстро приняли в команде. Бразилец Мойзес стал обращаться к нему на испанский манер — «Дани». Дружеское прозвище быстро прижилось в коллективе. А в молодежной команде ЦСКА Кирилла называли «Рататуй» — за внешнее сходство с персонажем мультфильма (поздно начали расти коренные зубы) и кажущуюся субтильность в юношестве. Подшучивал после перевода в основу и Игорь Акинфеев: «Наконец-то здоровяк на стандартах появился».

Летом 18-летний Кирилл дебютировал в национальной сборной — суммарно получил почти 40 минут против Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0). В новый сезон Данилов вошел железным игроком стартового состава ЦСКА. До осенней паузы защитник провел от свистка до свистка все девять игр чемпионата, став важнейшим игроком армейцев — девять из девяти выходов в основе, два матча на ноль и гол «Локомотиву» (3:2) в дерби. На перерыв на матчи сборных без поражений ушли только две команды: «Краснодар» и ЦСКА. Последний держался в лидирующей группе не в последнюю очередь благодаря Данилову.

Однако возвращение из национальной сборной омрачила травма — защитник пропустил игры против Ирана, Намибии и Нигерии, хоть и оставался в распоряжении Валерия Карпина. У Данилова воспалилось сухожилие, поэтому некоторое время защитнику пришлось тренироваться по индивидуальной программе. Кирилл даже пропустил встречу с «Родиной», а кубковый матч с «Ростовом» не доиграл до конца — Игдисамов снял воспитанника после получаса.

В ноябрьскую паузу Данилов провел целый второй тайм с Узбекистаном и запустил камбэк ассистом на первый гол Комличенко, а с Венесуэлой впервые вышел в стартовом составе. Кирилл отпахал всю встречу и стал лучшим в команде по единоборствам в обороне (7/9), выиграл 100 процентов единоборств впереди (3/3) и не боялся разгонять атаки — отдал семь прогрессивных передач, из которых лишь одна стала неточной.

После финального свистка Валерий Карпин отметил постепенную адаптацию Данилова в команде и допустил, что тот скоро станет основным игроком сборной. А сам Кирилл признался, что хотел бы однажды встретиться с французами: «Будет интересно посмотреть, смогу ли закрыть Мбаппе».

Теперь без Данилова уже сложно представить центр обороны как ЦСКА, так и сборной России. Для молодого защитника такой уровень доверия — исключительная редкость. Но Кирилл, в кратчайшие сроки ставший незаменимым, доказал, что способен быть лидером. Это поняли и в клубе — армейцы еще весной продлили контракт с воспитанником до января 2030 года.

Фото «СЭ»

Идеальное сочетание защиты и атаки

По одному показателю Данилов уже точно опережает легендарного предшественника — Кирилл сильно выше Игнашевича. По данным официального сайта ЦСКА, рост молодого защитника составляет 197 сантиметров, Сергей на 10 сантиметров ниже. Данные центрбека впечатляют и Дмитрия Игдисамова.

«Кирилл — самый физически одаренный футболист, с кем я работал за всю мою тренерскую карьеру, — отмечает главный тренер ЦСКА. — Это чистая мощь: рост, сумасшедшая скорость, силовые способности, феноменальные физические данные. На это накладывается хорошее техническое оснащение и понимание игры. Плюс правильная ментальность».

По данным FotMob, в этом сезоне РПЛ у Данилова 57,3 процента успешных единоборств, 63,2 процента успешных верховых единоборств, 84,4 процента точных передач и средняя оценка 6,91. Техническая статистика официального сайта ЦСКА дает немного другие цифры, но дополнительно подтверждает стабильный класс молодого защитника: в 14 матчах сезона-2026/27 Данилов выиграл 69 процентов единоборств, отдал 92 процента точных передач и получил лишь одну желтую карточку.

В сезоне-2026/27 Данилов провел уже больше матчей в РПЛ, чем за весь прошлый. Но некоторые метрики только подросли, причем прогрессирует Кирилл как в оборонительных, так и в атакующих навыках.

Фото «СЭ»

Воспитанник ЦСКА конкурирует с топ-игроками РПЛ буквально в каждом показателе. По ударам среди центральных защитников Данилов (11) уступает только Жубалу (15) и Сако (13), причем головой армеец пробивал всего дважды. По перехватам из защитников первой пятерки команд лучше Кирилла (134) лишь Рикардо (140) и тот же Жубал (141). По ключевым передачам (4) он на одном уровне с полузащитниками Черниковым и Глебовым.

Если сузить круг до игроков ЦСКА, то элитный уровень Данилова просматривается еще лучше. Кирилл отлично держит баланс между атакой и обороной и практически ни в чем не уступает более опытному Жоао Виктору.

Фото «СЭ»

Одну из главных черт Данилова нельзя рассмотреть ни в одной таблице — это гиперуверенная и невероятно зрелая игра. Вчерашний юниор хорошо помогает команде выходить из обороны через пас (это наряду со своей скоростью выделяет и сам Кирилл), не боится делать обостряющие передачи или дальние забросы на фланги. Кажется, Данилов вообще не почувствовал интенсивности взрослого футбола после перехода из Молодежной лиги.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Скоро в Европу?

Летом Данилов фигурировал в трансферных слухах вокруг сразу четырех европейских клубов: «Марселя», «Комо», «Лацио» и «Болоньи». Предложениями в 7-8 миллионов евро ЦСКА якобы не вдохновился и отказался продавать воспитанника. Чуть позже «Лацио» и «Болонья» опровергли информацию, назвав интерес к Данилову фейковым. Однако это может быть классической уловкой — клубы не захотели раскрывать карты раньше времени.

К тому же агент Кирилла Михаил Прокопец подчеркнул, что интерес точно был: «Мы получили пять предметных предложений от клубов из топ-10 Серии А и Лиги 1, но ЦСКА с самого начала сказал нам, что в это трансферное окно игрока не отпустит».

Гендиректор красно-синих Роман Бабаев позже подтвердил: «Интерес европейских клубов действительно существует. «Марсель»? Возможно. Но если мы считаем, что для Кисляка время еще не пришло, то для Данилова — тем более. Это ведь только его первый сезон. Цифры, фигурировавшие в разговорах, — от 6 миллионов евро и выше, но мы не вступали в прямые переговоры».

Теперь сумма явно будет больше. По итогам осеннего обновления Transfermarkt Данилов оценивается в 7 миллионов евро. Прибавка в 4,5 миллиона стала лучшим результатом в РПЛ. А за полгода стоимость Кирилла выросла почти в 10 раз — впечатляющий прогресс!

Фото «СЭ»

Одноклубник Данилова Матеус Рейс отмечал, что у Кирилла есть все качества, чтобы стать лидером и проявить себя в Европе. Глава академии ЦСКА Олег Корнаухов предрекает, что тот станет одним из лучших центральных защитников России. Но также делает важную оговорку: «Игнашевич тоже не стал звездой в 18 лет — он начинал в Самаре, а потом уже попал в топ-клуб. Данилов только начинает этот путь. Но я думаю, что его путь будет короче, чем у Игнашевича и Дивеева».

Кирилл уже стал звездой. Но, что гораздо важнее, у ЦСКА появился не «новый Игнашевич», а первый Данилов.