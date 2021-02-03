Президент «Урала» жестко высказался о возможных реформах в российском футболе.

Лимит

Я никогда не говорил, что был против лимита. Давайте сейчас уберем лимит. И представьте, как московское «Динамо» выйдет с 11 иностранцами. Из кого Черчесов будет выбирать игроков? Из кого? Из ФНЛ? Может, будет какой-то другой формат. Надо думать, как все красиво сделать, но это не значит, что нужно полностью отменить лимит. Я пока против такого решения.

Я за то, чтобы наши футболисты уезжали в зарубежные чемпионаты. Вспомните, как в 90-е целый «Спартак» уехал в топ-лиги. А уезжали игроки потому, что были там востребованы. Сейчас же наших футболистов не берут, потому что российские футболисты не хотят прогрессировать. А зачем? Вон и так большая зарплата! В зарубежном чемпионате нужно пахать, а у нас половину тренировки можно пешком пройти.

Дай Бог, если уберут лимит, а у нас появятся новые Аршавины. Но, может, лучше подумать над другими форматами лимита. А то получится так, что у нас станут играть только иностранцы.

Новый формат чемпионата

Тут я тоже против! Почему мы должны смотреть на какую-то Польшу или еще кого-то? Все ведущие страны мира проводят гладкий чемпионат! Испания, Италия, Германия! Все! Так это еще государства, которые в разы меньше России. Но у них почему-то выступают по 20 команд, а у нас — 16.

У них есть лидеры, которые играют между собой. Есть середнячки и аутсайдеры. Но и с теми и с другими топ-клубы играют. Да, сегодня новая команда вышла в высшую лигу, а завтра вылетела. Но они хотя бы попробовали! Болельщики ходили на эти матчи, и это очень важно. А у нас? Команда вылетела — все. Футбол закончился в этом регионе. Так не должно быть. Сколько раз такое было? Тот же «Ротор». Вылетел один раз — все, футбол закончился. Ладно, хоть сейчас там что-то теплится. А где «Анжи», «Мордовия»?

Расширение лиги

Конечно, я за! Самое интересное — большинство команд нашей лиги проголосовало за ее расширение. Из 16 команд две вылетают, а две играют в стыках. Получается, каждая четвертая команда может вылететь. Тогда ясна логика тех, кто будет стоять в защите, чтобы набрать хоть одно очко, чтобы не вылететь. Еще раз скажу: у нас много примеров, когда команда вылетела — и все! Футбол в этом городе или области потерян. Зачем в такой большой стране терять футбольные регионы?

Уровень чемпионата

Хотя бы одна команда из лидеров РПЛ приезжала к аутсайдеру и забивала восемь мячей? Вот тогда они могли бы сказать, мол, вы нам действительно не интересны! Да, иногда выбирают «тактику автобуса». А как играть? Если у нас, например, бюджет — миллиард, а у «Зенита» — 18! Это как? Конечно, мы будем от себя играть, а не бежать вперед. И лидерам нужно научиться играть против такой тактики.

Почему при изменении формата чемпионата должны играть друг против друга только шесть-восемь команд? Они и так самые богатые! Богатые хотят стать еще богаче, а как же мы?

Реформа Кубка России

Шестерка команд не играет в групповом этапе! Это что такое? То есть лучшие команды не приедут на периферию. Ребятишки не посмотрят на «Спартак», «Зенит». Как так? У мальчишек загорелись бы глаза, если бы они видели такие клубы. Им стало бы интересно! Может, кто-то из них записался бы в секцию футбола. Но нет! Мы это все теряем. Я против такого Кубка. Может, я не прав, но пускай тогда мои коллеги что-то скажут на этот счет.

Футболисты с периферии

У топовых команд играет много москвичей? Да, у них хорошие академии. А играют-то у них ребята с периферии. А что будет, если мы уберем из регионов футбол? Есть небольшие города, где на команде держится все. А люди обожают этот клуб. А если уберут эти команды? То мы тогда похороним футбол в этих регионах. Зачем? Для чего? Если у пацанов не будет перед глазами команды, в которую можно попасть, как футболисты будут прогрессировать? Чемпионат мира показал, что вся наша страна любит футбол! Вспомните, как заполнялись трибуны. Не хочется этого всего терять.