Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о поражении нашей национальной команды в решающем матче Лиги наций с Сербией (0:5).

— Считаю, работу главного тренера Станислава Черчесова нужно оценивать в комплексе, — говорит Орлов. — Основную задачу он выполнил: мы отобрались на чемпионат Европы. Лига наций — это в какой-то степени поле для экспериментов. И все же — вчерашнему поражению трудно найти оправдания.

Ошибки в обороне — это же уму не постижимо. Просто проходной двор какой-то. Ну и опорная зона в лице Оздоева и Кузяева, конечно, провалилась. Тактические, технические просчеты. Наши ворота просто расстреливали!

Обидно, что мы улетели в третью корзину отбора ЧМ-2022. Ну что поделать. Есть время еще что-то поправить. Как нам улучшить центр обороны? Не могу сказать, что все так безнадежно. Считаю, надо набивать шишки, наигрывать молодых Евгеньева и Дивеева. Джикия? Вот к нему у меня большие вопросы. Георгий не командует обороной. Видимо, не умеет руководить защитниками. Да и сам не особо надежен. Увлекается подключениями вперед. Ну куда ты летишь? Притормози! Поруководи своими партнерами! Нет, он, к сожалению, не лидер. Нельзя позволять сербам гулять в своей штрафной и на подступах к ней. Вроде бы прописные истины — а такое ощущение, что наши футболисты про них не слышали.

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев постоянно дает замечательные советы. Играть надо спиной к своим воротам или вполоборота. Поддерживаю его призыв к тому, что надо штрафовать игроков за передачи поперек (100 долларов) и назад (можно и 1000 долларов)! Ну что они творят, зачем тормозят игру?!

Есть же простое русское выражение — строить дом от печки. Этому и нужно следовать. Я недавно брал интервью у Курбана Бердыева. Вот он в 2008 году начал с того, что выстроил в «Рубине» действия в обороне. Адвокат, Спаллетти, Виллаш-Боаш в «Зените», прежде всего, делали надежным тыл. Только после этого можно говорить о фантазии впереди!

Жирков, Оздоев, Кузяев не умеют отбирать мяч один на один. Вспомните первый гол сербов. Почему Оздоев не бежал вместе с соперником, не сопровождал его, не пласировался? Просто выставил ногу и потом зачем-то остановился. Наблюдал за происходящим с удивленными глазами... Как так можно? Что это за тактический просчет? А Кузяев его не подстраховал. Опорной зоны у нас, считайте, вообще вчера не было. Люди просто не выполнили установку тренера, бездарный матч!

Главное — у этой сборной нет игровой идеи... Все остальное нанизывается на нее, в том числе, и функциональная готовность. Я не увидел четкого плана, философии. Конечно, можно сетовать на объективные проблемы, состав-то абсолютно разношерстный. Но есть еще время до чемпионата Европы, чтобы все выздоровели, притерлись друг к другу. Пока же приходится признать, что в Белграде случился настоящий позор. Это сильный удар по имиджу всего российского футбола.

Моменты у Заболотного? Ну а чего вы от него хотите? К сожалению, это игрок не уровня матча Сербия — Россия... По-прежнему, считаю, что Черчесов допустил ошибку, не вызвав Дзюбу. Артем — профессионал. И его нужно оценивать по игре на поле. Все остальное — побочное. Вот и все.

В этой сборной нет плеймейкера? Так это дефицитная позициям в России! Нового Аршавина действительно не видно. После него таких исполнителей, по сути, и не было. Возможно, Широков выделялся, имел задатки дирижера, но скорости не хватало, темп не всегда держал. Раньше разницу делали Черенков, Цымбаларь, Аршавин, возможно, Широков. А кто теперь? Алексей Миранчук? Ну посмотрим... Пока я так сказать не могу.