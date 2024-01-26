Зорин: «3-4 белорусские команды могли бы находиться условно в середине таблицы РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин рассказал «СЭ» об уровне игры белорусских команд.

В первой части сезона-2023/24 Зорин выступал за «Динамо» из Минска на правах аренды. В составе команды он стал чемпионом Белоруссии.

— В 11 матчах ты забил 7 голов и раздал несколько голевых передач. Уровень белорусской лиги настолько низок?

— Уровень, конечно, послабее, чем у нас. Но три-четыре белорусские команды могли бы находиться, условно, в середине таблицы РПЛ. Я же старался в каждом матче забивать и отдавать, не обращая внимания на соперника и его уровень. Просто хотел проявить себя.

Контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.